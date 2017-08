A kanadai Mary Grams tizenhárom éve vesztette el a jegygyűrűjét, és a napokban megtalálta – egy szabálytalan formájú sárgarépán. A 84 éves nő alig hitt a szemének, amikor észrevette, hogy a répa belenőtt a gyémántgyűrűbe.

Most dream of a 24-carat gold engagement ring.... but one woman was merely thrilled to find her own one-carrot band. Mary Grams, an 84-year-old from Canada, was astonished to be reunited with her engagement ring she lost 13 years ago after it re-emerged with a misshapen vegetable growing through it.