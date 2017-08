Most jó magyarnak lenni! Olvasónk, Krisztián, Bulgáriában kapott arról megerősítést, hogy Orbán Viktort messze földön is szeretik és tisztelik a népek. És erről éppen ma közölt a Nézőpont Intézet is egy káprázatos felmérést.

Krisztián a családdal a Naposparton nyaral, ahol az egyik fő esti program a butiksorok végtelen sorai közötti bóklászás. Itt találta az eladásra kínált szuvenír-bögrék egyikén Orbán Viktor képét olyanok társaságában, mint Putyin, Erdogan, Medvegyev, Zsirinovszkij vagy éppen Donald Trump. Ötcsillagos találat.