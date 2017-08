Tavaly mi is írtunk a Köztársaság című előadásról, olyanokat, hogy "megvan benne minden, ami egy jól megírt drámából készült, feszült, okosan felépített előadáshoz kell", szóval szerintünk eléggé érdemes megnézni. És erre most újra lehetőség is lesz a Zsámbéki Színházi Bázison, sőt: amellett, hogy újra eljátsszák a nagyon ritkán, eddig csak pár alkalommal látható előadást, egy kiállítást és egy filmvetítést is szerveztek mellé.

A Haunted című dokumentumfilmet Liwaa Yazji szíriai alkotóművész készítette, és azóta húsznál is több fesztiválon szerepelt Amerikától Franciaországon át Libanonig, többször díjazták is. A film szereplői háborús menekültek, akik egyik percről a másikra hontalanná váltak, és most egy másik, átmeneti otthonban élnek: ők mesélnek a túlélésről.

Az otthon fogalmához kapcsolódik az előadás mellé szervezett, magyar és külföldi fiatal alkotók fotó-, film- és hanginstallációiból születő csoportos kiállítás is, amelynek témája az otthonteremtés vágya, az otthon hiánya, az otthon valamilyen okból való elhagyása. Ők lesznek a kiállítók: Ausztrics Andrea, Fazekas Mihály, Flohr Zsuzsi, Chantal Meng, Szombat Éva, Esteban De La Torre, Varju Tóth Balázs.

Az előadást augusztus 18-án és 19-én, este 8-kor játsszák Zsámbékon, a kiállítás első nap 6-tól, másnap 4-től látogatható, a Haunted című filmet pedig 19-én délután 5-től 6-ig vetítik, és jelen lesz a rendező is, akivel 6-tól lehet beszélgetni.