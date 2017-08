👕🔵🔴 #TotsSomBarcelona 🙏 Barcelona's shirt against Real Betis will pay tribute to the victims of the terrorist attacks 🙏 La camiseta del FC Barcelona contra el Betis rendirá homenaje a las víctimas de los atentados terroristas 🙏 La samarreta del FC Barcelona contra el Betis retrà homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Aug 18, 2017 at 11:45am PDT