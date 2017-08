Azt hiszem, megtaláltam minden idők legmegdöbbentőbb magyarországi útszakaszát, ezért jó, ha az ember néha kimozdul a komfortzónájából, és kirándul erre-arra. Mondjuk ez épp a tágabb értelemben vett szülőföldemen, Békés megyében készült, Dévaványa és Körösladány között. Oké, ez nem egy főút, nem is két- vagy háromszámjegyű út (a 4205-ös út, ha bárki is érdekel), de jártam én már nem főúton, sőt, igencsak elhagyott úton (lásd még: tudtam egy rövidebb utat, lásd még: eltévedtem) Horvátországban, Szlovéniában, hogy az olyan demagóg példákat ne is említsem, mint Ausztria vagy Olaszország, és sehol nem nőtt fű az aszfaltból.

Egyébként persze, lehet ezt úgy is nézni, mint a zöldlobbi elképesztő diadal az épített környezet, az emberidegen beton fölött. Vagy ahogy a szintén közlekedésbolond barátom, Fecó reagált, a címben nagyjából idézett módon: Hollandiában külön tervezőcsoportot állítanak fel, hogy ilyen ökoutat tervezzenek, nálunk alapból sikerül.

Mondjuk abban igaza volt, hogy ez a fotó nem egy kis kiragadott és eltorzított valóságtartalom, hanem az út szinte a teljes hosszában ilyen. Sőt, egyébként a 4-es főúttól délre, előbb Jász-Nagykun-Szolnok, majd Békés megyében, egészen Körösladányig, szinte folyamatosan ki van téve a 60-as sebességkorlátozás – és a néhány nappal ezelőtti utazásom tapasztalata az, hogy még ez is túl gyors sebesség arrafelé.

Mindenesetre ha tud ennél sokkolóbb állapotban lévő magyarországi országutat, ne habozzon, küldjön fotót vagy Google street view-t, és hogy milyen élményei voltak az úton, írja meg - és én megírom.