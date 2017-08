Köztudott, hogy a média hazudik, szóval ha a háttérhatalom fizetett ügynökei azt írják, hogy csak védőszemüveggel nézzük a napfogyatkozást, akkor Donald Trump nyilván vet egy pillantást a Napra puszta szemmel is, őt nem verik át.

Ha azt hinné, hogy ez csak photoshop, akkor alább egy rövid részlet az NBC tudósításából. Melania Trumpot láthatólag még a fake media irányítja, de az amerikai elnök nem habozik, ha érdekli, mi történik a Nappal.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF