Fotó: hulladekvadasz.hu

Most épp a Hulladékvadász fotózta körbe a Gyógyszergyár utcában található épületet, amit néhány éve már más urbexesek is felfedeztek. Hogy pontosan mikor is készülhetett a ház és miért áll üresen, azt nem tudni. Az biztos, hogy 2011-ben már állt, de a stílusából ítélve leginkább a 90-es évek kastélyaira hajaz (amelyekből akkoriban ennél jóval nagyobbak is készültek)