Most, hogy 91 éves korában meghalt Jerry Lewis, a kemény filmbuzikat csak egy kérdés tart lázban: ez vajon azt jelenti, hogy végre a nyilvánosságra kerül a The Day The Clown Cried (A nap, amikor a bohóc sírt), Lewis legendaszámba menő, elkészült, de soha be nem mutatott filmje?

Ez a film az,

ami a holokauszt idején játszódik

aminek egy bohóc a főszereplője (Lewis játssza, a filmet is ő rendezte)

ami arról szól, hogy a bohóc kíséri a gázkamrába a gyerekeket

aminek soha nem volt nyilvános vetítése

amiből csak nagyon pici részletek szivárogtak ki 1972 óta

amiből az egyetlen létező példányt a legenda szerint Lewis a karjához láncolva hordozott a kilencvenes években

amit akárki látott, el nem tudta képzelni, hogy egyáltalán létezik

és aminek a forgatókönyvéből egy nyilvános felolvasást is akartak pár éve tartani, de Lewis azt is jogilag megtorpedózta.

Nyilván ízléstelenség rögtön ezzel jönni egy híres ember halála után, de a The Day The Clown Cried egy akkora furcsaság a filmtörténetben, egy állítólag annyira borzasztó film, hogy rögtön elgondolkodik rajta az ember. Érdekes abba is belegondolni, hogy Lewis inkább eldugta a filmjét, de több mint két évtizeddel később Roberto Beningni egy hasonló történettel Oscar-díjat nyert.