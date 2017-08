Kanada északi részén augusztus közepén hatalmas kiterjedésű erdőtüzek voltak, a füstjük megkezdte útját a légkörben. Az Időkép szerint a füst a légkör felső részén uralkodó erős nyugatias áramlással Európa, és így hazánk fölé is eljutott.

Fotó: Időkép

A füst fátyolos megjelenésű sávok formájában elsősorban a reggeli műholdképeken is jól látható, sőt a reggeli és esti órákban időnként szabad szemmel is megfigyelhető az égen. Az Időkép Tihanyban működő webkamerája is megörökítette: