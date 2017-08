Komoly hibára hívták fel a figyelmet a gépi tanulást tanulmányozó kutatók, akik például a Facebook és a Microsoft által is használt algoritmusokat elemezték. A képfelismerő mesterséges intelligenciák már most szexisták, a tanulási folyamatuk során pedig csak még szexistábbak lesznek. Az nem tiszta még, hogy maguktól ilyenek-e, vagy a fejlesztők terelik ilyen irányba a tanulásukat (akaratlanul is).

A képelemző szoftverek hajlamosabbak nőkhöz kategorizálni olyan dolgokat, mint a konyha, a háztartás vagy a bevásárlás, míg a sportot és a hasonlóan férfias dolgokat inkább a férfiakhoz társítják.

Ráadásul, nem csak leképezik a való életben is jelen lévő sztereotípiákat, de fel is erősítik azokat, egyre relevánsabbnak érezve ezeket a kapcsolódásokat.

Ez akkor lesz majd igazán nagy probléma, amikor ezek a szoftverek az ismerősök arcfelismerésénél komplexebb folyamatokat is átvesznek az emberektől. Pláne, hogy nem állnak meg a szexizmusnál, és rasszisták is tudnak lenni. 2015-ben például elég nagy port kavart, amikor a Google képfelismerője gorillának tegelte a feketéket, és hol van ez attól, hogy pár év múlva mondjuk egy gépi intelligencia dönti el a HR-es helyett, hogy alkalmasak vagyunk-e egy munkára.

