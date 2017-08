Tavaly volt olyan 33 éve először, hogy egyszerre lépett fel Misfitsként Jerry Only, Doyle és Glenn Danzig, a kultikus punkzenekar legfontosabb tagjai.

Egy mai friss hír szerint azonban nem ez volt az utolsó alkalom, ugyanis Doyle mellé ismét csatlakozik Danzig és Jerry Only is, hogy december 30-án fellépjenek a Los Angeles-i fórumban. A plakát szerint ez lesz ismét az egyetlen alkalom, szóval mi, csóró kelet-európaik csak ne is álmodjunk arról, hogy ezt a három embert majd egyszerre látjuk a színpadon ebben az életben.

A Misfits idén ünnepli megalakulása 40. évfordulóját, ami nyilván akkora idő, amit tagcserék nélkül nehéz letudni, de nekik már az indulás is úgy kezdődött, hogy hét év alatt elfogyasztottak hat dobost. Most éppen az a Dave Lombardo ül a dobok mögött, akit leginkább a Slayer alapítójaként szokás ismerni, de megfordult már a zenekarban Mary Ramone és Téglás Zoli is.