A használt ruha egész más tészta, azt könnyebb eladni, elajándékozni, de eladományozni is, a cipővel mindig nehezebb dolgunk van. Én is itt kerülgettem még a 2 pár átmeneti cipőt, ami eladásra és elajándékozásra ócska, de csak úgy kidobni biztosan nem fogom.

És akkor szembe jött a megoldás: szeptember 8-ig tudsz segíteni súlyos nélkülözésben, Budapesttől távol, kis falvakban élő gyerekeken. Ők is szeretnének megfelelő felszereléssel iskolába (óvodába) indulni. A helyi segítség nagyon ritka, pedig a tankönyveken kívül rendes cipő, táska, tolltartó, körző kell nekik is. Sőt! Nekik a legjobb kell, mert nem tudják pótolni, ha megrongálódik.

"Várjuk a gyerekek által hordható (magas sarkú nem), jó minőségű, állapotú lábbeliket egészen kicsi mérettől negyvennégyesig. Ha van időd és szükséges, hozd rendbe, mert nekünk itt nincs csak egy lavór, kefe, amivel több száz cipőt tisztogatni nagyon időigényes. Cél háromezer pár őszi, téli cipő, csizma és egyéb, iskolában hasznos felszerelés. Tavaly megcsináltuk!! Most is segítsetek! A Jurányi portán éjjel-nappal átveszik. infó: 70 451 8681 és a plakát (ezt nyomtatva is kirakhatjátok iskolákba, óvodákba). Mindenkinek nagy köszönet, aki egy szalmaszálat is megmozdít ezért az akcióért!"