"Okay, so you're Brad Pitt / That don't impress me much" - ez a két sor is szerepelt Shania Twain 1997-es pasifikázó megaslágerében, a That Don't Impress Me Much-ban. Hogy miért pont Brad Pitt lett az, aki a dal szerint hiába néz ki jól, nem nyűgözi le a művésznőt, azt Twain csak most, húsz évvel később árulta el.

Szóval az ég világon semmi baja nem volt Brad Pittel, csak amikor a számot írta, éppen a Brad Pitt-Gwyneth Paltrow paparazzibotránnyal volt tele a sajtó. A két színész akkoriban együtt járt, és a lesifotósok lekapták őket, ahogy meztelenül fürdenek egy medencében. Pitt beperelte a képeket közlő Playgirl magazint, és nyert is. Twain meg nem értette, hogy mi ez a nahy felhajtás a színész körül, őt teljesen hidegen hagyta, hogy megjelentek a meztelen képek. Emiatt került Pitt a dalba, de az énekesnő szerint bármelyik csodásan kinéző férfi szerepelhetett volna helyette, hiszen ez a rész arról szól, hogy csak külsővel mennyire nem lehet lenyűgözni őt.