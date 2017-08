Ez a gondolatmenet vezérelte Valerie Plame Wilsont, egy ex-CIA-ügynököt, aki közösségi finanszírozási kampányt indított a GoFundMe nevű oldalon, hogy pénzt gyűjtsön az amúgy is évek óta szenvedő Twitter felvásárlására, kifejezetten abból a célból, hogy elhallgattathassa Donald Trump fiókját.

Na nem önkényesen, csak tényleg betartatva vele a cég már létező, gyűlöletkeltésre és uszításra vonatkozó szabályzatát, amelyet Wilson szerint a Twitter az amerikai elnökkel – a válságban lévő cég igazi arany tojást tojó tyúkjával – nem akar betartatni.

If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it's up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx