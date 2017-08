Oké, csak majdnem mindet, mert a tér- és időkezelés furcsaságait nem érinti, na de erre meg már mások amúgy is kínáltak magyarázatot.

Szóval a legutóbbi rész rengeteg kérdést vetett fel az Éjkirállyal és a Másokkal kapcsolatban:

Honnan kerültek elő olyan gyorsan, amikor Jon Snow és csapata a sziklán ragadt?

Miért volt náluk az a brutális jégdárda, amit emberfeletti pontossággal vágott az egyik sárkányba az Éjkirály?

Ha három Másnál is volt ilyen dárda, miért nem dobálták mégse agyon velük a sziklán rekedt Jon Snowékat?

Na és honnan szereztek hirtelen láncokat, hogy kihúzzák a sárkánytetemet a tóból?

A Mashable szúrta ki a deamonx12 nevű Reddit-felhasználó elméletét, amely egy csapásba rendbe rántja az eseményeket és kitölti a legtöbb lyukat. A lényeg:

Ha a Mások kapcsolatban állnak a varázslatok világával, akkor érzékelhetik a sárkányok jelenlétét.

Amúgy is joggal gondolhatták, hogy ha két olyan ember is bajba kerül, akiket a tűz istenének papjai felélesztettek (vajon őket is érzékelik?), akkor a tűzokádó sárkányok a segítségükre fognak sietni.

Ha mindezt elfogadjuk, akkor viszont egyáltalán nem véletlenről volt szó, a jégmező közepén álló szikla előre előkészített csapda volt.

Eszerint a Mások haditerve valahogy így nézett volna ki:

Ejtsd csapdába Jon Snowt. Ezzel csalogasd oda a sárkányokat. Öld bele őket a jégdárdákkal a tóba. Az előre odakészített lánccal halászd ki a tetemeket.

És bumm, így lesz a jégsárkány!

Így már se tűnik hihetetlen véletlennek, hogy hőseink pont belebotlanak egy kicsi zombicsapatba, aztán pont csak a tó közepi szikla felé tudnak menekülni, miközben hirtelen a holtak seregének teljes vezérkara ott terem, mégse használják az épp náluk lévő szuperfegyvereket.

Arra pedig több korábbi jel is utal, hogy a Mások, és különösen az Éjkirály valóban különleges kapcsolatban állnak Westeros misztikusabb erőivel: az Erdő Gyermekei hozták létre őket, hullákat élesztgetnek újra, és az Éjkirály látja Brant a hollókban, sőt néha Bran vízióiban is. Adódik is a kérdés:

Lehet, hogy ő is előre látja a jövőt?

A Mashable arra is rámutatott, hogy öt Más volt jelen, mégis csak hármuknál volt dárda – épp annyi, ahány sárkány is érkezett.

És hát nem ez lenne az első eset, hogy Jon Snow belesétál egy csapdába. Meg amúgy se tud semmit.