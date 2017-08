Hazafias ima címmel szeretett volna gyűlést rendezni egy amerikai szélsőjobboldali csoport San Franciscoban szombaton, de végül lemondták az eseményt, többek között azért, mert

ellentüntetők a kutyáikkal teleszaratták a gyűlés helyszínét.

Az eseményt a Crissy Field parkban tartották volna a Golden Gate híd közelében. Egy leleményes ellentüntető pedig meghirdetett egy eseményt a Facebookon, hogy a szombati gyűlés előtt minél többen vigyék a parkba szarni a kutyáikat. Az eseményre több mint ezer ember jelentkezett, bár hogy ez összesen mennyi kutyaszart jelentett a végén, az nem derül ki. Az esemény szervezői mindenkinek azt ígérték, hogy a szombati gyűlés után mindent összeszednek.

A gyűlés viszont végül elmaradt, részben talán a kutyaszar miatt, bár még több más ellentüntető csoport is jelezte, hogy valahogy szeretné kifejezni, nem látják szívesen az alt-right gyűlést. A szervezők végül biztonsági okokra hivatkozva először a közeli Berkeley-be szervezték át a gyűlésüket, majd azt is lefújták. A Crissy Field-en pedig, gondolom, most épp megy a győzedelmes kutyakaki-szedés.