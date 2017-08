Több amerikai koncertjét is lemondta a hosszú évek után is nagyszerű, az óceán túloldalán pedig kifejezetten ritkán játszó The Fall zenekar, miután a 60 éves frontember, Mark E. Smith kórházba került. A menedzser közleménye szerint a torkával, a szájával és a légzőszerveivel is problémák vannak, ezért most egy darabig nem nagyon utaztatnák. A zenekar legutóbbi lemeze (a harminckettedik!) júliusban jelent meg, New Facts Emerge címmel. (via)