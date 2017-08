Teodor Melescanu a Rzeczpospolita című lengyel újságnak elmondta, hogy Románia már most teljesíti a tagság összes hivatalos követelményét, "így akár holnap" csatlakozhatna az euróövezethez. A kormány azonban attól tart, hogy ez kedvezőtlen következményekkel járna a legszegényebbek, a nyugdíjasok jövedelmeire, ezért arra várnak, hogy a legszegényebbek jövedelme emelkedni kezdjen. "Úgy gondolom, hogy öt év múlva, 2022-ben vezetjük be az eurót" - mondta.

Magyarországon is időről-időre bemondják a politikusok, hogy mikor vezethetjük be az eurót, aztán általában nem történik semmi az ügyben: Varga Mihály tavaly nyáron azt mondta, hogy 2020-ig vezethetjük be az uniós pénzt, Rogán Antal pedig 2015 januárjában 2018 és 2020 között határozta meg azt az időszakot, amikor "abba a helyzetbe kerül a magyar gazdaság, a magyar állam, hogy dönthessen arról, bevezeti-e az eurót". A magyar gazdaság egyébként nem áll rosszul a csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésében, Varga nyilatkozatának idején ötből négy kritériumot teljesítettünk. A magyar euró bevezetésének lehetőségeiről részletesebben itt írtunk legutoljára részletesebben.