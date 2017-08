Olyannyira, hogy még a kép is kamu, a cápa maga eredetileg az Africa Geographic 2005-ös számában jelent meg, ahogy egy szörföst követ, az autópályás, erősen photoshoppolt verzió a 2011-es Irén hurrikán idején bukkant fel, majd 2012-ben Sandy, 2016-ban Matthew, most pedig a Harvey alatt is előkerült.

