Hát az, hogy a pénzt elveszítő utas ultraortodox zsidó, a becsületes buszsofőr meg palesztin volt. Az eset Jeruzsálemben történt, és most a fél internet azon van elérzékenyülve, hogy ha ők ketten ilyen jó fejek tudnak egymással lenni, miközben papírforma szerint halálosan gyűlölniük kellene egymást ismeretlenül is, akkor igazán sikerülhet ez bárki másnak is.

Szeressük egymást, gyerekek.

(via)