Pár napja volt a Disjointed című új Netflix-sorozat amerikai premierje, ez egy fűbutikot futtató néniről (Kathy Bates) szóló vígjáték, még az is lehet hogy jó, Chuck Lorre (Big Bang Theory, Két pasi meg egy kicsi) a producere, és ő azért ért a vicces dolgokhoz.

A beharangozó reklámkampánya viszont egyenesen zseniális: a Netflix nyitott egy ideiglenes boltot Hollywoodban, ahol a sorozataihoz dizájnolt marihuánát árul, természetesen csak olyan vevőknek, akik orvosi engedéllyel és ajánlásra fogyasztják. Van például Arrested Development-es, Santa Clarita Diet-es, Orange is the New Black-es, meg még egy csomóféle, válogatott szóvicces elnevezésekkel, amik valószínűleg egyre viccesebbek lesznek, ahogy fogy az anyag. Mármint izé, állítólag, azt beszélik, honnan is tudhatnám.

A Netflix egyébként valamiért fontosnak tartotta sajtóközleményben értesíteni a népet, hogy nonprofit az üzlet, egy fillér hasznuk sincs a marihuánán.

