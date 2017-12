Még mielőtt. Nem spoilerezünk, ez a poszt nem arról szól, hogy Khal Drogo visszatér a sorozatba.

Annyi történt, hogy a mostanában különösen elfoglalt Jason Momoa ellátogatott a Trónok harca utolsó évadának forgatására, hogy lepacsizzon rég nem látott, egykori kollégáival.

Az Entertainment Weekly-nek azt nyilatkozta, hogy egyrészt remek élmény volt megnézni a forgatást, ugyanakkor nagyon bánja is, ugyanis ő is hatalmas rajongó, viszont így több fordulatot is elárultak neki az utolsó évaddal kapcsolatban. Ez alapján kijelentette, hogy "ez lesz a legjobb dolog, amit valaha leadtak a tévében" és "nagyon sok embert fel fog cseszni a végeredmény".

Ezt mi, majd csak valamikor 2019-ben nézhetjük meg az HBO-n.