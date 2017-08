Valószínűleg a konkurenciával akart kibabrálni a Cheerios gabonapehely márka, amikor múlt héten le akarta védetni a sárga színt. A Cheeriost gyártó amerikai General Mills cég jogi képviselője arra hivatkozott, hogy 76 éve használják a dobozukon a sárga színt, és ezért az emberek elsődlegesen az ő termékükre asszociálnak a szín láttán.

A bíróság azonban nem így látta az esetet, és arra hivatkozva kaszálták el a beterjesztést, hogy más ismert márkák is használják a színt, azon kívül a Cheerios különböző ízeit más és más szín jelöli, többek között a legsikeresebb variáns, a Honey Nut narancssárga és piros színekben pompázik a polcokon.



A General Mills nem először és valószínűleg nem is utoljára perecelt el a bíróságon, ugyanis korábban is próbálkoztak már a sárga szín levédésével, és szóvivőjük szerint harmadszorra is neki fognak menni.