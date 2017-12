A kétnyelvű kanadai városban, Montrealban régóta elterjedt a "Bonjour, Hi" köszönés, például a boltokban az eladók általában így köszönnek, mivel az alapvetően frankofón városnak van egy nagyobb angol anyanyelvű kisebbsége. Quebec - ahol Montreal is van - az egyetlen kanadai tartomány, ahol kizárólag a francia a hivatalosa nyelv, és sokan úgy gondolják, hogy a régió frankofón identitása gyengül. Ezért is döntött úgy a tartomány vezetése, hogy rendeletben kötelez "minden céget és munkavállalót, aki a helyi és külföldi ügyfelekkel kapcsolatba lép, hogy Bonjourral köszönjön".

Pascal Bérube, a Parti Québécois nevű frankofón párt képviselője szerint a rendelet lényege, hogy "eredetiek és önmaguk lehessenek", és azt is elmondta, hogy ez azért fontos, mert attól, hogy a tartománynak van egy nagyobb angolul beszélű kisebbsége, Quebec még egy frankofón régió. A liberális Philippe Couillard eredetileg nem támogatta a rendeletet, mert az szerepelt a szövegében, hogy az angol "Hi" irritáló. Ezt végül kiszedték a szövegből, és így már Couillard is támogatta a rendeletet, de azt mondta, hogy az egész vita egy hülyeség volt.

A régióban nem ez az első ilyen jellegű vita, 2013-ban a "pasta" szót tiltották le egy olasz étteremben, tavaly pedig a La Mama Grilled Cheese nevű étterem kapott megrovást, mert angol szót tettek a nevükbe. (BBC)