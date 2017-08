Az Apple szeptember 12-i giga-sajtóeseményén mutatják be az idei iPhone mellett az új Apple TV-t is, aminek az lesz a nagy újdonsága, hogy 4K-s filmeket is tud majd streamelni. Igen, a Chromecast Ultra ezt már majdnem egy éve tudja, de most nem ez a lényeg. Hanem az, hogy a cég rettentően panaszkodik, hogy a nagy filmstúdiók arcátlanul túlárazzák a 4K-s filmeket. Az Apple 20 dolláros egyenárat szeretne, a filmesek meg nem átallják 30-35-ért adni őket. Miközben a Netflixnél meg havi 12-ért nem egy 4K-filmet kap az ember, hanem amennyit csak akar.

Na de még egyszer a lényeg: Az Apple. Panaszkodik. Mert túlárazottnak tart valamit.

Nagyon vigyázzanak az iróniamérő műszereikre, a túlterhelés rosszat tesz nekik.