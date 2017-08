Idén novemberben érkezik egy Igazság Ligája-film, Zack Snyder rendezésében, ahol egymás mellett láthatjuk majd Batmant, Wonder Womant, a Flasht, Aquamant és remélhetőleg Supermant is vállvetve küzdeni.

Hollywood azonban már 10 évvel ezelőtt szeretett volna filmet a szupercsapatról, George Miller (Mad Max - A harag útja, Táncoló talpak) rendezésében. Ez sajnos soha nem jött össze, részben a 2007-ben kirobbant hollywoodi írósztrájk miatt. Jay Baruchel lett volna az egyik gonosz a filmben, aki most egy MTV-s podcastben mesélt arról, hogy mik szerepeltek volna a filmben, ami már egészen előrehaladott állapotban járt, mielőtt lefújták az egészet.

A filmben a Baruchel által játszott gonosztevőnek sikerült volna kimosnia Superman agyát, aki így összecsapott volna Wonder Womannel. Igazán durva lett volna a verekedés Baruchel szerint, Batman el is törte a jelenetben Wonder Woman csuklóját.

A forgatás Ausztráliában zajlott volna, Batmant Armie Hammar, Supermant D. J. Cotrona, Wonder Womant Megan Gale, a Flasht pedig Adam Brody.