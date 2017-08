Nagy karriert fut be Twitteren a videó, ami csodálatos illusztrációja annak, hogyan emelkedik az ember ingerküszöbe annak kapcsán, hogy az amerikai elnök valami fura vagy szokatlan dolgot mond/csinál. Gondoljunk most Donald Trump tetszőleges Twitter-bejegyzésére, aztán nézzük meg, min volt a végletekig kiakadva az amerikai média három éve: azon, hogy Obama milyen színű zakót vett fel.

Three years ago Republicans lost their minds over the President of the United States wearing a tan suit pic.twitter.com/hD3DnDBxiW