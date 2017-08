Még áprilisban írtunk róla, hogy néhány hazai filmes, közösségi finanszírozás keretében leforgatott egy horrorfilmet, aminek A pince (The Basement) a neve.

Illés László rendező/producer és Tóth Gergely operatőr filmjéhez rajongók adták össze a pénzt, a nemzetközi stáb pedig az Astoriához közeli házban, illetve annak pincerendszerében forgatták le a filmet.

A Pince már az Egyesült Államokba is elért, ahogy az alábbi képen is látható, már DVD-n is kapható a horror, hamarosan pedig online is elérhető lesz olyan felületeken, mint az iTunes, a Google Play vagy az Amazon.

A filmet hamarosan Tajvanon is bemutatják, a siker pedig azt jelzi, hogy ma már ilyen körülmények között, állami támogatások nélkül is lehet sikeres filmeket készíteni, amik sok embert elérnek.

A hírről szóló sajtóközleményben a készítők azt írják, hogy már a következő filmtervüket készítik elő, de azt még nem tudják, hogy az egy kaland-horror vagy egy pszichothriller lesz.