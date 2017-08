Az IFA nem csak egy keletnémet teherautó, de a legnagyobb berlini kütyükiállítás is, ahol egy évre előre elmondják, hogy mik lesznek a trendek a mobil- laptop és okoskütyü- piacon.

Munkatársaink éppen ott kóvályognak a megrakott standok közt, és annyira modernek, hogy Instagramon tudósítanak arról, hogy milyen lesz a jövő fülhallgatója, vagy éppen okosfridzsidere. azn alábbi képen a logónkra kattintva rögtön be is követhetik őket az Instán, majd újból a logóra kell jönni és már árad is a multimediális látványriport.