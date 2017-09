Nekem most nincs rá időm, ezért azt javaslom, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban, reklámszakemberek, esztéták és médiaszakosok hada elemezze alaposan, mit is mond ez a német politikai reklám Németországról, a világról, az emberekről és a pártokról.

Persze nem kell egészen komolyan venni. A most következő döbbenetes művet a német viccpárt tette le az asztalra, ami nemes egyszerűséggel csak A PÁRT-nak nevezi magát. Neve egy betűszó (PARTEI), ami a következő szavakból áll össze: Párt a Munkáért, a Jogállamért, az Állatvédelemért, az Elit Támogatásáért és a Bázisdemokratikus Kezdeményezésért. Az alakulat úgy gondolta, ő is megnyilatkozik a közelgő német választások előtt ezzel az úgynevezett politikai hirdetéssel, elvégre nekik is lesz kancellárjelöltjük Angela Merkel ellenében.

Ő is látható egyébként a habtól fröcsögő videón ingben és nyakkendőben félmeztelen férfiak, nők és transzneműek között, előkerül egy műbroki, és közben mindenki a péniszes címkével ellátott "A PÁRT" feliratú sört vedeli. Közben pedig ilyenek hangzanak el:

Pártmámorban! A párt - élvezet szürke zakóban. Szabadidő? A párt!

A párt - élénkítőszer. Szexi! A nő nő lesz és szabad! Girlpower! Férfiszabadság! Párt vagy nem párt, ez többé nem kérdés.

Szexi, mini, szuper pornó. Minden benne van - A párt! Emberek, akik totál értelmetlenül és ész nélkül töltik az idejüket. Egészséges és izgató - A Párt! Bal, jobb vagy közép - nyaljátok ki!

"Szerintem ez a legértelmetlenebb, legpopulistább és legprimitívebb reklám, amit valaha is leadtak a német közszolgálati tévén" - mondta Martin Sonneborn "A PÁRT" pártelnöke, aki amúgy ismert komikus és európai parlamenti képviselő. Magyarázata szerint túl akarták licitálni a politikai pártok és a nagy autógyárak hangzatos és obszcén reklámjait, de ez nem sikerült. No meg azt is meg akarták mutatni, mi érdekli igazán a német választókat. Ezek szerint csak a szex és a sör. Az sem véletlen, hogy a videót a YouPorn nevű pornószájton kezdték el terjeszteni. Esztéták, reklámszakemberek figyelmébe: erre a dadaista örjöngésre némi filmtörténeti magyarázatot ad, hogy ez egy hommage, ami az Afri-Cola hasonlóan avantgárd, és hasonlóan idegtépő 1968-as reklámját idézi meg.