Máris elmondhatjuk, hogy bőven megérte felújítani a Carl Lutz rakpartot a vizes vb-re, így legalább a bunkón parkoló autósok lehetőségei kibővültek.

Olvasónk péntek este le is fotózta az első fecskét, aki a BMW-vel, simán felállt a sétálórészre a szalagkorláton belülre. Jó, nyilván egy kabriót meg kell mutatni a világnak, és hát szemben, vagy a fenti részen is csak úgy lehetne leparkolni, hogy akár 50 métert is meg kellene tenni gyalog a Dunáig, azt meg ugye nem várhatjuk el tőle.