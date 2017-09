Fotó: Országos Mentőszolgálat

Szóval igazi happy endről számoltak be a Facebookon a legjobb fej kaposvári mentősök: miután a szervizbe tolták, majd ott csavarról csavarra szétszerelték a mentőautó elejét, csak a munkájuk jellegéből kifolyóan mindig épp kéznél levő EKG-zselével bekenve tudták kihúzni a hűtő mögé szorult cica fejét a satuból, de amint ez megvolt, azzal a lendülettel örökbe is fogadta egyikük a nagy ijedtségre hamar el is alvó állatot.