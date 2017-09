Fotó: Közösségi Kertek Éjszakája

Már tavaly is viccelődtem szegény szervezőkkel a programajánlóban, hogy hát ki megy éjszaka kertbe a molylepkéken, meg meztelen csigákon kívül - meg is sértődtek picit, pedig egyáltalán nem volt szándékomban bántani őket. Szerencsére azért annyira nem bántódtak meg, hogy ne küldjék el idén is a programajánlójukat, amit örömmel továbbítok a drága olvasóknak.

Ugyanis szeptember 2-án, vagyis holnap este megint lesz éjszakája a közösségi kerteknek. Összesen 17 helyszín, bringás körbejárás, mindenféle jóság. A program már délután kezdődik, akit érdekel,itt talál róla több tudnivalót.