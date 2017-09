Fotó: youtube

Még egy hét míg megérkezik az amerikai mozikba a legújabb Stephen King adaptáció, az Az, viszont az amerikai sajtó már azzal foglalkozik, hogy vajon készül-e folytatás.

Az előzetes felmérések szerint a film több, mint 50 milliós bevétellel kezdheti meg mozis pályafutását, ami minden idők legjobb szeptemberi nyitánya lenne.

De nem csak a siker miatt merült fel a folytatás kérdése, hanem azért is, mert az eredeti film is két részes, a második pedig azt mutatja be, hogy mi történik az első gyerekszereplőivel azután, hogy felnőttek és elhagyták szülővárosukat.

Egy olasz interjúban kérdezték jövőbeli terveiről Andres Muschietti rendezőt, aki azt válaszolta, hogy az Az folytatása mindenképpen prioritást élvez. Van egy másik projektje, amit meg szeretne valósítani, ennek Robotech a neve, de ha folytatódik az Az, akkor azt készíti el először. Azt is elmondta, hogy reménykedik abban, hogy nagyobb büdzsé áll majd rendelkezésére a folytatáshoz.