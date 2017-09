Antonio Castro díszvendég volt a Papp László Sportarénában, hiszen ő a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) nagykövete. És ha már itt volt, ő adta az érmeket, díjakat a 100 kilós férfiaknak.

Egyébként is sok komoly díszvendég volt az orosz Putyinon kívül is, Lord Sebastian Coe is elfogadta a meghívást. Az olimpiai bajnok futó most próbálja gatyába rázni az atlétikai szövetséget.

És akkor még Thomas Bachról nem is szóltunk, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Ő a csapatversenyeket nézute meg, ami frissen felkerült az olimpiai műsorba.