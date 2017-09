A Nemzeti Együttműködés Rendszere és annak gránit szilárdságú alapzata, a hatszor módosított Alaptörvény óta nem alkottak olyan tökéleteset Magyarországon, mint amit Zuglóban sikerült. A zuglói parkolási rendszer a fából vaskarika, a hátrafelé menetben rohanó tűzoltóautó, vagy másképpen fogalmazva: Karácsony Gergely miniszterelnöksége. Ha van egy kis idejük, képzeljenek el egy, a mai viszonyok között működő parkolási rendszert. Most azt képzeljék el, miként lehetne egyszerűbbé és kényelmesebbé tenni. Megvan? Akkor ennek az inverzét véve megkapják a zuglói parkolási rendszert.

Pedig a nyáron még rácsodálkoztam, hogy milyen szexi parkolóórákat állítottak fel a kerületben, bár fura volt, hogy van klaviatúrájuk is. Ennek oka az, hogy Zugló csavaros eszű hivatalnokaival nem lehet ám csak úgy kibabrálni. Ők ugyanis azokra gondolva, akik majd a parkolójegyük lejárta előtt távoznak, és azt odaadnák másoknak, egy olyan rendszert alkottak, aminél csak a rendszám beírása után lehet kiváltani a jegyet, így a gép rá is nyomtatja az autó rendszámát a jegyre. Tehát valami ördögi terv részeként időigényessé és állampolgár-szopatóssá tették a rendszert, és most az is kiderült, hogy nemcsak a jegyet vásárlókat, hanem a zuglóiakat is jól megszívatták.

Na de még nincs vége: Ugyanis egy 2010-es kormányrendelet alapján rajzolták meg a parkolóövezetet, de ezzel meg jól kicsesztek néhány helyivel. Egy olvasónk leveléből az is kiderült, hogy például az ő ingatlanjuk előtt pont nem fizetős a parkolás, ezért ő mint ottani lakos, nem is igényelhet parkolási engedélyt Zuglóban. Viszont parkolni se tud ingyenesen, mert egy csomóan a házuk elé állnak, mivel az ingyenes övezetnek számít, és ezzel kiszorítják az ottlakók autóit. Akiknek így hova kell majd állniuk? Pontosan! A fizetős részbe!

Mind blow!