Férjhez ment a hétvégén, Taylor Swift egyik gyerekkori barátnője, Abigail Anderson, akivel még 15 évesen az iskolában ismerkedtek meg. Martha's Vineyard szigetén tartották az esküvőt, amitől az elszánt rajongókat sem sikerült távol tartani. Esős volt a hétvége, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy itt várjanak órákon keresztül az énekesnőre.

Sajnos hiába, ugyanis Swift, valahol érthető módon, nem akart a barátnője nagy napján a saját rajongóival foglalkozni. A biztonsági emberei is ebben segítettek, akik lepedőkkel akadályozták meg, hogy a rajongók bármit is lássanak az énekesnőből. A rajongók azért próbálták felhívni magukra a figyelmet, hangosan kiabáltak olyasmiket, hogy "Taylor szeretünk!" illetve "Taylor, azt hittük, hogy imádod a rajongóid!", de nem értek el vele túl sok mindent, úgyhogy fütyülni kezdtek.

Nem ez az egyetlen Taylor Swift-hírünk a mai napra, ugyanis a hétvégén mutatta be második új dalát reputation néven novemberben érkező új albumáról. A ...Ready For It? címre keresztelt szám Kanye West és családja helyett valószínűleg az énekesnő jelenlegi szerelméről, Joe Alwynról szól, ami azért újdonság, mert Swift eddig csak az exeiről szeretett dalokat írni.

(The Cut)