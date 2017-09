Kicsi az esélye, hogy szeptember 5-én ne váltson szót egymással Felcsút polgármestere és a miniszterelnök. Mindkettejük ugyanabból az apropóból keresik fel egymást, ha már egyszer jó barátok: hogy boldog névnapot kívánjanak egymásnak.

Ez ugyanis Lőrinc és Viktor névnapja.

Ha karácsonykor kedveskedik a világ leggyorsabban gazdagodó embere a kormányfőnek, nyilván ezt a napot sem hagyja ki, persze a kölcsönös ajándékozást most is alaposan végig kell gondolni, hogy se lekezelő, se sértő ne legyen, elvégre Lőrincnek 120 milliárdos vagyona van, a kormányfő meg idei vagyonbevallása szerint egy budapesti társasház és egy felcsúti ház tulajdonosa, számláján 741 ezer forint megtakarítás van, és még ötmillió forint tartozás is nyomja a vállát.