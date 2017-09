Az lehet, hogy a világot elpusztító atomkatasztrófát két furcsa frizurájú férfi hozza majd el, de nem ők lesznek, akik bejelentik azt! Hanem ez a kedves, sugárzó tekintetű nagymama:

A képen Ri Cshunhi látható az észak-koreai állami tévé 74 éves hírolvasója, aki ugyan már nyugdíjba vonult, de a legfontosabb észak-koreai hadi bejelentések kedvéért be szokott ülni a stúdióba, hogy teljes eksztázisban bejelentsen egy sikeres rakétatesztet, vagy épp egy atomrobbanást, mint most hétvégén.

A nő állítólag 1943-ban született egy szegény családba, Thongcshon megyében. Később Phenjanba költözött, ahol egyetemen előadóművészetet tanult. 1971-től szerepelt az állami KCTV-ben, '74-től már ő volt a csatorna fő híradósa. Kim Dzsongun elődeinek, Kim Ir Szennek és Kim Dzsongilnak a halálát is ő jelentette be. 2012-ben, 41 évnyi munka után ment nyugdíjba, azóta inkább nagymamai feladatokat lát el és csak egy-egy nagyobb bréking miatt ugrik be a stúdióba, mint például a vasárnapi atomrobbantás.

Ebben a videóban könnyekkel küszködve olvassa be Kim Dzsongil halálhírét:

Ha legközelebb meglátja és meghallja ezt a kedves nagymamát, esetleg térjen be egy közeli szupermarketbe, vásárolja fel az összes konzervet és ásványvizet, majd húzzon a fejére egy betonbunkert.

