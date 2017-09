Sírt már buszmegállóban? Valaki mesélte, hogy látott már olyat, aki ismert buszt lekéső, az igazságtalanság miatt síró nőt. Pedig nem érdemes könnyeket ejteni egy buszvezető miatt, ugye?

És azt tudta, hogy a menetrendeken feltüntetett "tájékoztató jellegű" kifejezés mit takar? Egyrészt késhet a busz amennyit akar, nem csak a BKK-nál, de minden más közlekedési vállalatnál is ezzel szokás takarózni, másrészt akár hamarabb is odaérhet, ha úgy alakul.

Tehát a mikor jön a busz kérdésre a helyes válasz:

B.Á.R.M.I.K.O.R.

Nézzünk meg egy konkrét esetet: amikor a 15 percenként járó 29-es busz a menetrendhez képest 4 perccel hamarabb indul tovább, pedig látja a döbbent arccal futó anyát a táskát cipelő gyerekkel, a közeledő nénit és a szatyrokkal hazafelé tartó meglepett nőt is, na akkor az a tájékoztató jelleg maga. Meg a pirosnál szemkontaktus kerülő, nyertes, utasokat legyőző*, tökös buszsofőrférfi, ő is. (És a 20 perc késés az ügyeletből, az is. Bocs.)

*pardon, járókelőket, mert aki arra fut, integet, rohan, de még nincs a megállóban, az nem utas