Az Agra városában élő Rupa gyermekkora óta divattervező szeretett volna lenni, és az álmát akkor sem adta fel, amikor savtámadás áldozata lett. Indiában hetente 3-5 savtámadás történik, és a magyar-indiai koprodukcióban készült Rupa butikja c. film néhány áldozat sorsát mutatja be: van, aki bollywoodi táncos, más énekes szeretne lenni, vagy az általuk üzemeltetett kávézó menedzsereként teljesedett ki. A filmben a lányok egy nagyszabású divatbemutatóra készülnek, amelyen a Rupa által tervezett ruhákat ők maguk, azaz a túlélők mutatják be.

A filmben is szereplő áldozatokat segítő Stop Acid Attacks kampány segíti őket abban, hogy visszataláljanak a társadalomba,egészségügyi és lelki segítséget kapjanak.

A 2017-ben készült film rendezője Halász Glória, aki a Vasfüggöny, a Dr. Lala és a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilmeket is jegyzi, operatőre és a rendezővel együtt co-producere Hatvani Balázs, producere Osváth Gábor és Praaful Chaudhary.

A Rupa butikja (Rupa's Boutique) a 11 nemzetközi egész estés filmet felvonultató mezőnyben győzedelmeskedett. A WOMEN Media Arts and Film Festival programjában több mint 70 film és művészeti alkotás szerepelt 32 országból. A filmet egyébként a Barcelona Planet Film Festivalon is elismerték a legjobb egész estés dokumentumfilmnek járó díjjal.