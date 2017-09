Az apropó természetesen a közelgő Oktoberfest, ahol állítólag a legjobbakkal is megesik, hogy ilyesfajta folyadékokkal találkozik a cipője (illetve hát az egyiket nyugodtan tekinthetjük plazma halmazállapotúnak). Egy ilyen baleset eddig roppant kellemetlen volt, de ennek vége, itt az Adidas vadonatúj csukája, mindössze 200 euróért, ami tökéletesen ellenáll minden ilyesfajta behatásnak. Még a fűző is! És jár hozzá egy ajándék korsó! A képen is jól látható Prost hímzés viszont nem a 80-as évek legendás formaegyes pilótájára utal, hanem azt jelenti, hogy egészségünkre.