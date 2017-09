Éppen nemrég akadt ki Jordan-Vogt Roberts az Everything Wrong With Kong: Skull Island nevű videó készítőire, erre tessék, itt van az Honest Trailers, azaz az őszinte előzetes a filmről, amit maga Roberts írt, és szerepel is benne, ugyanis a felétől a saját aggályait olvassák fel. Tök vicces és önkritikus.