Hétfőn Montrealban koncertezett volna Lady Gaga, ám a betegsége miatt le kellett mondania a bulit. Az énekesnő egy New York-i koncertje alatt fázhatott meg néhány napja, amikor az esőben lépett fel. Lady Gaga szívesen koncertezett volna Montrealban, ám állapota és orvosai nem tették ezt lehetővé, így a fellépés napján végül lemondta a koncertet. Nem szerette volna azonban, hogy a rajongók csalódottak legyenek, ezért rendelt egy rakás pizzát azoknak, akik a hotelszobája alatt várakoztak rá, mellékelt hozzájuk néhány aláírást, majd a szálloda tetejéről integetett nekik.

Lady Gaga sent pizza to her fans to make up for the cancellation! What a sweetheart! pic.twitter.com/rDwxyJcw1p