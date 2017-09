Az egyik legnagyobb tekintélyű szórakoztatóipari újság, a Variety Rév Marcellt is feltette a külön figyelemre érdemes operatőrök, díszlettervezők és sminkesek listájára, amit még augusztus végén adtak ki.

A lap összesen 68 olyan filmes szakembert mutat be az összeállításában, akiknek lehet, hogy nem közismert a nevük, viszont az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a sztárok a mozikba csábíthassák a közönséget.

A magyar operatőrről azt írják, hogy a Fehér isten után lett kelendő külföldön is, így Al Pacinóval dolgozhatott Barry Levinson Happy Valley című HBO-filmjében, és ő volt az operatőre az Assassination Nation című, most forgatott filmnek is.