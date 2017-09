A Burning Man fesztiválon mindig nehéz eldönteni, hogy melyik a legütősebb szerelés, de az idei győztes valószínűleg Miki Agrawal lesz. A szoptatós anya két elektromos mellszívóból fabrikált melltartót, és a lefejt anyatejjel a fesztiválozókat is megkínálta. Volt olyan, aki például a kávéjába kért egy kicsit belőle. De természetesen Agrawal maga is ivott a saját anyatejéből, és ízlett is neki.

A Magyarországon nem túl híres Agrawal Amerikában főleg a Shetinx nevű, feministának tartott fehérneműket gyártó cég társalapítójaként vált ismertté. Emellett számos előadást tart főleg a feminizmus és a szociális alapú vállalkozások témájában. A Burning Man fesztiválon viselt öltözékével (ha nevezhetjük ezt annak) is azt akarta demonstrálni, hogy milyen keveset tudunk az anyaságról és az ezzel járó feladatokról. Sajnos a képet némileg árnyalja, hogy Agrawal cége nemrég keveredett botrányba, mert a cégénél dolgozók megalázó bánásmódról és pocsék munkakörülményekről panaszkodtak.