Tegnap előtt tűnt el egy ötéves macska a második kerületi Kacsa utca környékéről - írtuk korábban.

Most arról számolhatunk be nagy örömmel, hogy Ripley előkerült. A cica megtalálásában keresőkutya is segített. A teljes történet itt olvasható az oldal legalján.

A lényeg, hogy a cica nem ment messzire, szellőztetéskor átszökött a szomszéd bácsi lakásába.