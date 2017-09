A Mini Mancsok Állatvédő Egyesületnél kötött ki ez a két, édes kis tizenegy hetes labradorkölyök, törzskönyvvel, fajtatisztán: szerető, tényleg minden tekintetben megfelelő gazdára várnak. Olyanra, akit nem érdekel, hogy a két kutyus vakon született – amiről az ilyesmiben tapasztalt kommentelők is elmondják, hogy lényegében semmit nem jelent annak a tekintetében, hogy milyen boldog és kiegyensúlyozott életet tudnak élni a jövőben az állatok. Mondjuk aki ismert már kutyát személyesen, vagy legalább hallott a fajról, az tudja, hogy ők azért elég jól elboldogulnak a szaglásukkal, és semmi sem fontosabb számukra annál, mint hogy törődjön velük valaki, szóval ez elég hihetően is hangzik.

"Kizárólag kapcsolattartással és ivartalanítási kötelezettséggel fogadhatók örökbe! KERTES házba, de kinti-benti tartással vihetők el. Békéscsabán vannak. Többszörösen oltott, chippel ellátott kölykök. Érdeklődni kizárólag telefonon lehet: +3630/4729006" - írja az alapítvány , a kommentek között is kifejtve, hogy nem a leggyorsabb, hanem a legmegfelelőbb gazdát keresik. A kutyusokról azóta azt is írja az egyesület , hogy máris belopták magukat a szívükbe, olyan édesek, de azért persze továbbra is várják a gazdajelölteket.