A csirkéknek van egy csomó tulajdonsága, amik megnehezítik a hatékony evakuálásukat hurrikán esetén. Idegesítő hangon kotkodácsolnak, rúgkapálnak, potyogtatják a tollaikat, mindent összeszarnak, állandóan veszekednek, és akár 92 méterre is el tudnak repülni. Nem egyszerű őket biztonságba helyezni, na. Néhány kör eredménytelen tyúkudvari futkározás után könnyen juthatunk arra a konklúzióra, hogy mentsen meg téged, bazmeg, a Forrest Gump. Vagy Mitch Buchannon.

A rádiós műsorvezetőként dolgozó Ken Webster Jr. osztotta meg a képet a Twitteren, ami a hatékony evakuálást mutatja be. Hogy Webster saját tyúkjairól van szó, vagy ő is csak találta a képet, az nem világos, de bárkinek jutott eszébe ez a megoldás, leborulunk a zsenialitása előtt. Ha ezentúl csirkét kell evakuálni, már ön is tudni fogja, mi a teendő.