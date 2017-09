Kétfejű csörgőkígyót találtak Arkansas államban. A mérges kígyó a Deuce névre hallgat:

A kétfejű kígyók nem olyan ritkák, már korábban is találtak ilyen állatot. A vadonban azonban ritkán élik meg a felnőttkort, mert a két fejnek (két agynak) egyként kellene viselkednie. Ez abban is problémákat okozhat, hogy az állat merre meneküljön vészhelyzetben.

A vadászat is macerás lehet, először is mindkét fejnek késztetés kell éreznie a vadászatra, vagyis éreznie kell az éhséget. Ezek után közösen kell elindulni vadászni, majd ugyanarra a zsákmányra rávetni magukat. Ráadásul itt még mindig előfordulhat az, hogy mindketten megpróbálják lenyelni az áldozatot – talán a két fej még össze is verekedhet az ételen.

Fogságban azonban egészen jól eléldegélnek. Volt már arra példa, hogy húsz évig is élt egy kétfejű kígyó a University of Tennessee kígyókutatójának, Gordon Burghardt tulajdonaként. Egy másik kétfejű állat, Thelma and Louise pedig a San Diegó-i állatkertben tizenöt normális utódnak adott életet.